Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentisi Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentisi Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 3,1'e yükseldi. Ekonomik büyüme beklentileri ise daha olumsuz bir hal aldı.

Avro Bölgesi'nde nisan ayında tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), nisan ayı Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 0,2 artışla yüzde 3,1'e ulaştı. Böylece, enflasyon beklentisi geçen yılın şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ayrıca, tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5 seviyesinde, gelecek 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,1 seviyesinde sabit kaldı.

Ankete göre, bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentileri de daha olumsuz bir hal aldı. Mart ayında eksi yüzde 1,2 olan Avro Bölgesi ekonomik büyüme beklentisi nisan ayında eksi yüzde 1,9'a indi.

ECB'nin Tüketici Beklentileri Anketi, aylık yayımlanıyor. Anket, Avro Bölgesi üyesi Belçika, Almanya, İrlanda, Yunanistan, İspanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Avusturya, Portekiz ve Finlandiya'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, Avrupa Merkez Bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama

İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yanıt
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Sınır kentimizden fuhuş için Türkiye'ye giren 107 kadın yakalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
112'yi arayıp 'Jandarma beni yakalayamaz' dedi, aynı gün yakalandı

112'yi arayıp "Jandarma beni yakalayamaz" dedi, aynı gün yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.