Haberler

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi beklentileri aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta 1,3 puan artışla 98,4'e yükselerek piyasa beklentisi olan 97,5'in üzerinde gerçekleşti. AB'de de endeks 98,2'ye çıktı; artış sanayi, hizmetler ve perakendeden geldi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 1,3 puan artarak 98,4 puana yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ağustos ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 1 puan artarak 98,2 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puanlık artışla 98,4 puana ulaştı. Bölgenin temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi ise 96,9'dan 97,1'e revize edildi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ağustosta endeksin 97,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin beklentileri geçmesi dikkati çekti.

Böylece, ekonomik güven endeksi hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde son 4 ayda artış gösterirken, uzun dönem ortalaması olan 100 puana yaklaştı.

Endeksteki artış, sanayi, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güvenin yükselmesinden kaynaklanırken, inşaat sektöründe ve tüketiciler arasında güven büyük ölçüde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ağustosta eksi 15,9'dan eksi 15,5'e, AB'de ise eksi 15,1'den eksi 15'e çıktı.

Kaynak: AA
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor

Yeni dönemin 7 kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?
Sedat Peker'den 'Geri döneceğim' paylaşımı

"Geri döneceğim" paylaşımı yaptı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Otlatmak için araziye çıkardı! 36’sını birden kaybetti

Otlatmak için araziye çıkardı, tüm sürüyü kaybetti
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Meyveyi yiyince huyları değişiyor! İngiltere'den 'sarhoş eşek arısı' uyarısı

Ülke alarma geçti! Sarhoş olup saldırgan hale geliyorlar
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı