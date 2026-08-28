Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi beklentileri aştı

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 1,3 puan artarak 98,4 puana yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ağustos ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 1 puan artarak 98,2 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puanlık artışla 98,4 puana ulaştı. Bölgenin temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi ise 96,9'dan 97,1'e revize edildi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ağustosta endeksin 97,5 puan olması yönündeydi. Açıklanan verinin beklentileri geçmesi dikkati çekti.

Böylece, ekonomik güven endeksi hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde son 4 ayda artış gösterirken, uzun dönem ortalaması olan 100 puana yaklaştı.

Endeksteki artış, sanayi, hizmetler ve perakende ticaret sektörlerinde güvenin yükselmesinden kaynaklanırken, inşaat sektöründe ve tüketiciler arasında güven büyük ölçüde sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ağustosta eksi 15,9'dan eksi 15,5'e, AB'de ise eksi 15,1'den eksi 15'e çıktı.

Kaynak: AA