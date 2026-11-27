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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi kasımda aylık bazda 0,7 puan düşüşle 95,8 puana indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kasım ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi kasımda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek 96 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde endeks aynı dönemde 0,7 puan azalarak 95,8 puana düştü.

Böylece ekonomik güven endeksi hem AB'de hem de Avro Bölgesi'nde üst üste üçüncü ay geriledi.

Endeksteki düşüşte sanayi ve inşaat sektörlerinde güvenin zayıflaması etkili oldu. Tüketici güveni ve perakende ticaret sektöründe güven artarken hizmet sektöründe güven yatay seyretti.

Tüketici güven endeksi kasımda Avro Bölgesi'nde eksi 17,9'dan eksi 16,9'a, AB'de ise eksi 17,3'ten eksi 16,5'e yükseldi.

Öte yandan, her iki bölge için ekimde 96,9 puan olarak açıklanan ekonomik güven endeksi 96,5 puana revize edildi.

Kaynak: AA