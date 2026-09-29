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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde 0,5 puan düşüşle 97,9 oldu

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AB Komisyonu'nun eylül iş ve tüketici anketine göre Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi aylık 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi. Endeksteki gerileme, Avro Bölgesi'nde tüketici güveninin eksi 15,5'ten eksi 16,5'e düşmesinden kaynaklandı; piyasa beklentisi ise 99 puandı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 97,9 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,5 puanlık düşüşle 97,9 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde eylülde endeksin 99 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüş, özellikle tüketici güveninin zayıflamasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi eylülde eksi 15,5'ten eksi 16,5'e, AB'de ise eksi 15'ten eksi 15,8'e geriledi.

Kaynak: AA
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