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Avro Bölgesi'nde PMI 8 ayın zirvesinde

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Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, temmuzda 52 puana çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü. Hizmet sektörü PMI ise 51,7 ile beklentileri aştı ve 5 ayın en yükseğine ulaştı. Veriler, enflasyondaki yavaşlamanın üretim ve yeni siparişleri artırdığını gösterdi.

Avro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, haziranda 50 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, temmuzda 52'ye yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde haziranda 49,4 olan hizmet sektörü PMI ise temmuzda 51,7 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın temmuzda 51,9, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,6 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Veriler, Avro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyonun hız kesmesiyle üretim ve yeni siparişlerin arttığını ortaya koydu.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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