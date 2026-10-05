Haberler

Avro Bölgesi'nde bileşik PMI eylülde 53,1 puana çıkarak son 41 ayın zirvesini gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

S&P Global'in nihai verilerine göre Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, ağustosta 52 iken eylülde 53,1'e yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet sektörü PMI'sı da 53'e çıkarak son 10 ayın zirvesini gördü.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ağustosta 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 53,1'e çıktı. Böylece bölgedeki özel sektör faaliyetleri 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 51,6 olan hizmet sektörü PMI'sı da eylülde 53'e yükselerek son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, bölgedeki imalat ve hizmet sektörlerinde büyümenin hızlandığını ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde girdi maliyetleri ve işletmelerin satış fiyatları mayıstan bu yana en hızlı artışını kaydetti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Merve Özbey sahneden inerken düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı