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Avro Bölgesi PMI 52,1 ile 9 Ayın Zirvesinde

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Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52,1'e yükselerek son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İmalat sanayi PMI 52,8 ile 51 ayın zirvesini görürken, hizmet sektörü 51,7'de sabit kaldı. Veriler, özel sektörde genişlemenin sürdüğüne işaret ediyor.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52,1 puanla son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta 52,1'e yükseldi. Böylece, bölgede özel sektör faaliyetleri üst üste ikinci ay genişlerken, bileşik PMI son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ağustosta 51,7 seviyesinde kalarak temmuz ayına göre değişmedi. Hizmet sektöründeki ekonomik faaliyet böylece ılımlı hızda büyümeyi sürdürdü.

Temmuzda 51,9 olan imalat sanayi PMI ise ağustosta 52,8'e yükselerek son 51 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentisi, ağustosta bileşik PMI'ın 51,7, hizmet PMI'ın 51,5, imalat PMI'ın 51,8 olması yönündeydi.

Böylece, ağustos ayında imalat sektöründeki güçlü büyümenin etkisiyle Avro Bölgesi'ndeki ticari faaliyetler artmaya devam etti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
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