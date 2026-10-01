Avro Bölgesi imalat PMI eylülde 52,9 puana çıkarak son 52 ayın zirvesini gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 52,9 puana çıkarak son 52 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi imalat sektörü eylül ayında ivme kazanmaya devam etti.

Fabrika üretimi ve yeni sipariş miktarları, 2022 başından bu yana en hızlı artışını gösterdi.

Ağustosta 52,7 puan olan imalat sanayi PMI, eylülde 52,9 puana yükseldi. Böylece endeks, son 52 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde eylül ayı imalat sanayi PMI'ın 52,7 puan olması yönündeydi.

İmalat sanayi üretim endeksi de ağustostaki 53,3 puandan eylülde 53,6 puana çıkarak son 55 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni siparişler Mart 2022'den bu yana en hızlı artışını kaydederken, sektörde istihdam yükselmeye devam etti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA