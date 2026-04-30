Avro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Güncelleme:
Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2026 yılı birinci çeyrek dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,2, yıllık bazda yüzde 0,9 artacağı yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 arttı.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 2, Litvanya'da 0,4, İsveç'te 0,2 azaldı. Fransa'da sabit kalan GSYH, İtalya'da yüzde 0,2, Almanya'da 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH'de, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 6,3 azalış, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da 0,7, Fransa'da 1,1 ve İspanya'da yüzde 2,7 artış görüldü.

500

