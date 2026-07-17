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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 oldu

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Avro Bölgesi'nde haziran ayı yıllık enflasyonu %2,8 olarak teyit edildi. Aylık enflasyon %-0,1, çekirdek enflasyon %2,2 oldu. En yüksek fiyat artışı enerjide (%8,5).

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 olarak teyit edildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,8 olarak teyit edildi. Böylece, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonda ocak ayından beri devam eden hızlanma eğilimi sona erdi.

Enflasyon haziranda aylık bazda ise yüzde eksi 0,1 oldu. Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2'ye düştü.

Avro Bölgesi'nde haziranda enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 8,5 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 3,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri takip etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'nde uzun vadede yüzde 2 enflasyona ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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