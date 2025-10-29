Avokado Yetiştiricileri ve Toptancılardan Tane Üzerinden Satış Kararı

(ANTALYA) - Avokadonun tüccara, "kiloyla mı taneyle mi" satılması gerektiği yönündeki görüş ayrılıkları üzerine Alanya Ziraat Odası'nın çağrısıyla bir araya gelen avokado yetiştiricileri ve toptancıları, aralarındaki alışverişin "tane" üzerinden devam etmesine karar verdi.

Alanya Ziraat Odası yöneticileri, ilçedeki üreticiler arasındaki "tüccara avokadonun kiloyla mı yoksa taneyle mi satılması gerektiği" yönündeki görüş ayrılıkları üzerine üreticileri ve toptancıları bir araya getirdi.

Tarafların görüşünü dile getirdiği toplantının sonucunda üreticiler, toptancılara avokadonun tane üzerinden satışına "devam" dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ilçe genelinde avokadonun yoğun yetiştirildiğine dikkati çekti.

Avokadoda 160-200, 200-250 ve 250 gramdan fazla olanlar için toptancıların üreticilere farklı fiyatlar ödediğini anlatan Göktepe, bazen ağırlığın 1 gram az olması nedeniyle fiyatın değişmesine üreticilerden tepkiler geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine üreticilerin bir kısmının kilo ile satış yöntemine geçilmesini istediğini belirten Göktepe, Alanya Ziraat Odası olarak üreticileri ve toptancıları dün bir araya getirdiklerini kaydetti.

Göktepe, "Toplantıda avokadonun taneyle satılması uygun görüldü. Satışlar eski usulle devam edecek. Fiyatların belirlenmesi noktasında üretici ve avokado ticareti yapan 4'er kişiden oluşan komisyon kurulacak ve fiyat netleşecek. Avokado 300 gramdan fazla bile olsa 250 gram üzeri için belirlenen fiyat ödeniyordu. 300 gram ve üzerine de ayrı fiyat belirlenecek. Sonuçta tüketici için değişen bir şey yok, üretici için var" diye konuştu.