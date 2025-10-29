Haberler

Avokado Yetiştiricileri ve Toptancılardan Tane Üzerinden Satış Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alanya Ziraat Odası'nın düzenlediği toplantıda avokadonun tüccarlara tane ile satışına devam edilmesi kararlaştırıldı. Üreticiler ve toptancılar arasında yaşanan görüş ayrılıkları sonucunda ticaretin eski usulüne geri dönüleceği belirtildi.

(ANTALYA) - Avokadonun tüccara, "kiloyla mı taneyle mi" satılması gerektiği yönündeki görüş ayrılıkları üzerine Alanya Ziraat Odası'nın çağrısıyla bir araya gelen avokado yetiştiricileri ve toptancıları, aralarındaki alışverişin "tane" üzerinden devam etmesine karar verdi.

Alanya Ziraat Odası yöneticileri, ilçedeki üreticiler arasındaki "tüccara avokadonun kiloyla mı yoksa taneyle mi satılması gerektiği" yönündeki görüş ayrılıkları üzerine üreticileri ve toptancıları bir araya getirdi.

Tarafların görüşünü dile getirdiği toplantının sonucunda üreticiler, toptancılara avokadonun tane üzerinden satışına "devam" dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ilçe genelinde avokadonun yoğun yetiştirildiğine dikkati çekti.

Avokadoda 160-200, 200-250 ve 250 gramdan fazla olanlar için toptancıların üreticilere farklı fiyatlar ödediğini anlatan Göktepe, bazen ağırlığın 1 gram az olması nedeniyle fiyatın değişmesine üreticilerden tepkiler geldiğini ifade etti.

Bunun üzerine üreticilerin bir kısmının kilo ile satış yöntemine geçilmesini istediğini belirten Göktepe, Alanya Ziraat Odası olarak üreticileri ve toptancıları dün bir araya getirdiklerini kaydetti.

Göktepe, "Toplantıda avokadonun taneyle satılması uygun görüldü. Satışlar eski usulle devam edecek. Fiyatların belirlenmesi noktasında üretici ve avokado ticareti yapan 4'er kişiden oluşan komisyon kurulacak ve fiyat netleşecek. Avokado 300 gramdan fazla bile olsa 250 gram üzeri için belirlenen fiyat ödeniyordu. 300 gram ve üzerine de ayrı fiyat belirlenecek. Sonuçta tüketici için değişen bir şey yok, üretici için var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Sezen Aksu yazdı, Ozan Akbaba söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz

Sezen yazdı, Ozan söyledi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.