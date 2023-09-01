Av Yasağının Kalkmasıyla Balık Pazarlarında Yoğunluk Oluştu

Av yasağının kalkmasıyla balık pazarlarında tezgahlar dolup taştı

Kilosu 150 TL olan hamsi fiyatının ilerleyen günlerde düşmesi bekleniyor

İSTANBUL - Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık pazarlarındaki çeşit çoğaldı. Tezgahların dolduğunu gören vatandaşlar balık pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Kilosu 150 TL'den satılan hamsinin fiyatının ilerleyen günlerde düşmesi beklendiği öğrenildi.

Denizlerdeki avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarındaki çeşit çoğaldı. Aylar sonra tezgahların dolduğunu gören vatandaşlar da balık pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Karaköy'deki Balıkçılar Çarşısı da hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri oldu. Hamsinin kilosu 150 TL'den satışa çıkarken, bu sene az olması beklenen palamutun tanesinin ise 80 TL olduğu görüldü.

"Hamsi 150 TL, şu an için normal"

Pazardaki balıkları inceleyen Muharrem Pekdoğan isimli vatandaş, "Hamsi 150 TL. Diğer balıklar henüz gelmemiş. Zaman zaman çoğaldığında bakacağız. Hamsi yiyoruz, başka ne yiyelim. Hamsi çok güzel. En çok tavada kızartmasını severim. 150 TL şu an için normal ama daha da bollaşınca canlı canlı gördüğümüzde alacağız" dedi.

"Bu sene palamut az ama lüfer ve çinekop ile vatandaşın yüzünü güldürebiliriz"

Pazarın eski balık satıcılarından Savaş Düzenli, "Satışlar şu an ilk güne göre az ama ilerleyen saatlerde çoğalabilir, bekliyoruz. Fiyatlar ilk güne göre biraz yüksek. Balık az geldi, az gelince de biraz yüksek oldu ama bir iki güne kalmaz rölantiye girer. Hamsi 150 TL, uskumrunun kilosu 100 TL. Mezgit var, tekir var, dil var; bunların kilosu 350 TL. Palamutun tanesi 80 TL. Levrek çupra 80 TL tanesi. Bu sene belki palamut az satacağız ama lüfer ve çinekop ile vatandaşın yüzünü güldürebiliriz" diye konuştu.

"Hamsinin 100 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz"

Pazardaki bir başka balık satıcısı Samet Balyemez de, "Şükür Allah'a. İlk kez açtığımız için normal ama İnşallah yarın biraz daha müşteri potansiyeli olur, balık fiyatları düşer. Şu an ilk sezon olduğu için hamside 150 TL normal. Hamsinin fiyatı 150 TL, bir kiloyu iki kişi yese 75 TL. Bugün bir sandviç yesen 100 TL. Ama biz 100 TL'ye kadar düşmesini bekliyoruz. Geçen sene palamut vardı, ondan önceki sene lüfer bol oldu. Geçen sene de palamut oldu, lüfer olmadı. Bu sene de hamsi var, palamut daha az gelecek" şeklinde konuştu.

"Balıklar güzel çıktı, moralleri güzel"

Balık almaya gelen Caner Özen isimli vatandaş ise, "Balıklar güzel çıktı, moralleri güzel, çok süper. Hoşumuza gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda çeşitler daha da çoğalır. Balık fiyatları şu an normal, ilerleyen zamanlarda biraz daha düşebilir. Şu an daha yeni başlıyor. İnşallah akşamüstü alacağız. Ben hamsi taraftarıyım ama istavrit de iyi. Bakın, istavriti 100 TL yaparız diyor" dedi.