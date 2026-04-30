Haberler

Av sezonu bitse de tezgahlar balıksız kalmıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağına rağmen, küçük tekneler ile avlanan balıklar Bilecik'teki tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.

Av yasağının gelmesiyle birlikte balık tezgahlardaki doluluk oranı azalsa da, küçük tekneler ile avlanan balıklar hala daha tezgahlarda alıcısını bekliyor. Tezgahlarda istavrit, hamsi, mezgit, tekir, çinekop, çupra, levrek, olta levrek, sardalya, kefal, ispari, kaya levrek gibi birçok tür balığın olduğunu belirten Balıkçı Hüseyin Acar, "15 Nisan'da av yasağımız başladı. Fakat küçük kayıklara serbest olduğu için, müşterilerimizin taleple, arzuları doğrultusunda ayın sonuna kadar daha devam edeceğiz. Bu sezon Bilecikli olarak hamsiyi çok sevdik. Hamsiye bu yıl yüzde 90 tercih edilirken, öbür balıklara yüzde 10 gibi kaldı" dedi.

"Bu sene palamutçuluk olma"

Balıkçı Hüseyin Acar, bu sene palamut olmadığını anlatarak, "Palamut bu sezon olsaydı Bilecik'te yüzde 50 oranında hamsiyle yarışırdı. Maalesef bu sene palamut olmadığı için hamsi çok tercvih edildi. Allah nasıl kısmet ederse, Eylül'de sezonunu açacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örneği alınacak

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü

Geceye damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu

Mabel Matiz hakkında istenen ceza belli oldu
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı