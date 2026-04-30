Av sezonu bitse de tezgahlar balıksız kalmıyor

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağına rağmen, küçük tekneler ile avlanan balıklar Bilecik'teki tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.

Av yasağının gelmesiyle birlikte balık tezgahlardaki doluluk oranı azalsa da, küçük tekneler ile avlanan balıklar hala daha tezgahlarda alıcısını bekliyor. Tezgahlarda istavrit, hamsi, mezgit, tekir, çinekop, çupra, levrek, olta levrek, sardalya, kefal, ispari, kaya levrek gibi birçok tür balığın olduğunu belirten Balıkçı Hüseyin Acar, "15 Nisan'da av yasağımız başladı. Fakat küçük kayıklara serbest olduğu için, müşterilerimizin taleple, arzuları doğrultusunda ayın sonuna kadar daha devam edeceğiz. Bu sezon Bilecikli olarak hamsiyi çok sevdik. Hamsiye bu yıl yüzde 90 tercih edilirken, öbür balıklara yüzde 10 gibi kaldı" dedi.

"Bu sene palamutçuluk olma"

Balıkçı Hüseyin Acar, bu sene palamut olmadığını anlatarak, "Palamut bu sezon olsaydı Bilecik'te yüzde 50 oranında hamsiyle yarışırdı. Maalesef bu sene palamut olmadığı için hamsi çok tercvih edildi. Allah nasıl kısmet ederse, Eylül'de sezonunu açacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı