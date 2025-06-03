Auto King Oto Ekspertiz'in Yeni Genel Müdürü Berkay Çelik Oldu

Auto King Oto Ekspertiz'in Yeni Genel Müdürü Berkay Çelik Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Auto King Oto Ekspertiz, yeni genel müdürü Berkay Çelik'in atanmasıyla organizasyonel yapısında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Çelik, otomotiv sektöründe geniş bir deneyime sahip.

Auto King Oto Ekspertiz'in yeni genel müdürü Berkay Çelik oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto King Oto Ekspertiz, sektördeki konumunu daha da ileriye taşımak amacıyla organizasyonel yapısına yeni atama gerçekleştirdi.

Otomotiv ve mobilite sektörlerinde deneyimi bulunan Berkay Çelik, Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü olarak göreve başladı.

Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişimi yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2011'de PwC Türkiye'de danışman olarak başlayan Çelik, 2012-2014 arasında ENKA İnşaat'ta finans departmanında olarak görev aldı.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri'nde 2014-2017 arasında, TotalEnergies Türkiye'de ise 2017-2021 arasında satış departmanında görev yapan Çelik, 2021-2023 arasında Kavak.com'da Ticari Ülke Müdürlüğü görevini üstlendi.

Otomotiv, oto ekspertiz, enerji ve mobilite sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Çelik, ayrıca 2023'ten bu yana mobilite ve otomotiv teknolojileri alanında faaliyet gösteren yenilikçi girişimlere stratejik danışmanlık verdi.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Son enflasyon verisiyle tüm maaş hesapları değişti

Kim ne kadar maaş alacak! İşte son rakamlar
Prof. Dr. Pampal'dan 5.8'lik sarsıntı sonrası endişelendiren sözler: Bölgede 9 büyüklüğünde deprem olabilir

Ünlü profesörden 5.8'lik depremle ilgili korkutan sözler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü

Gerçek polisleri rahatsız eden görüntü
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Nihat Kahveci'den Aziz Yıldırım'a: Sen Fenerbahçe'nin kendisi değilsin

Nihat Kahveci Aziz Yıldırım'a fena salladı
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.