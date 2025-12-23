Haberler

Auto Kale Ekspertiz 2026'da bayi sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyor

Güncelleme:
Auto Kale Ekspertiz, Antalya'da gerçekleştirdiği bayi toplantısında 2026 yılına kadar bayi sayısını 100'e çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket, teknolojik dönüşüm süreciyle marka bilinirliğini artırmayı ve sektördeki dijital dönüşüm yatırımlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Auto Kale, Antalya'da "2025 Yıl Sonu Bayi Toplantısı"nı gerçekleştirdi.

Bu yıl yalnızca operasyonel kapasitesini artırmakla kalmayan şirket, teknoloji, kurumsal yapı, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi alanlarında da önemli dönüşüm sürecini yönetti.

Atılan adımlar, markayı yeni bir büyüme dönemine hazırlayarak, söz konusu kapsamda gerçekleştirilen yatırımlarla şirket, gelecek yıl bayi sayısının 100'e ulaştırmayı amaçlıyor.

Toplantıda şirketin pazarlama ve iletişim stratejileri de detaylı paylaşıldı. Yıl boyunca dijital mecralarda sürdürülen reklam kampanyalarının yanı sıra, televizyon bant reklamları ve sponsorluk çalışmalarının güçlendirilerek devam ettiği aktarıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen PR ajanslarından biriyle başlatılan işbirliği sayesinde Auto Kale'nin ulusal basın ve sektörel yayınlardaki görünürlüğünün belirgin biçimde artırıldığı ifade edildi.

Yılın dikkati çeken adımlarından biri olan ulusal radyo reklamları, markanın bilinirliğini geniş kitlelere taşıyan önemli bir iletişim yatırımı olarak öne çıktı.

Toplantıda ayrıca, Tekbaş Şirketler Grubu bünyesinde geliştirilen Jet İhale platformu da tanıtıldı. İkinci el araç ticaretinde dijital ihale süreçlerine odaklanan platformun, oto ekspertiz hizmetleriyle entegre bir yapı sunarak sektörde önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi hedefleniyor.

Bu yıl, markanın geleceğini şekillendiren stratejik bir hazırlık dönemi olarak değerlendirilirken, 2026'da yapılacak yatırımların sahaya daha güçlü şekilde yansıyacağı vurgulandı.

Teknolojik altyapı, artan marka bilinirliği ve genişleyen iş hacmiyle şirketin oto ekspertiz sektöründe ulusal ölçekte standardı belirleyen, uluslararası hedefleri olan marka olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

"Sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Auto Kale Direktörü İrfan Sisli, 2025'i markanın teknoloji odaklı dönüşümünde kritik bir eşiği olarak tanımladığını belirterek, geliştirilen yeni nesil ekspertiz altyapısının, yapay zeka destekli analizler, hızlandırılmış raporlama süreçleri ve gelişmiş sistem entegrasyonlarıyla sektörde fark yaratmayı hedeflediğini aktardı.

Tekbaş Şirketler Grubu ve Auto Kale Yönetim Kurulu Üyesi Ege Baş da büyüme stratejisinin yalnızca bayi sayısını artırmaya odaklı olmadığını vurgulayarak, kurumsal işbirlikleri, teknoloji yatırımları ve sürdürülebilir ölçeklenme modeli üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Oto ekspertiz sektöründe rekabetin artık fiyat ve konumun ötesine geçtiğini aktaran Baş, teknoloji gücü, marka algısı ve kurumsal entegrasyonların belirleyici hale geldiğine dikkati çekti.

Baş, söz konusu dönüşüme erken adapte olan markalardan biri olduklarını anlatarak, oluşturulan yeni yapının hem bayiler hem de iş ortakları için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ekosistem sunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
