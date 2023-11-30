ATSO Başkanı Ali Bahar, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da üye buluşmaları düzenledi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, üye buluşmaları kapsamında Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da ATSO üyesi iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Bahar, iş insanlarının sözlü ilettiği talepleri dinleyerek, "Ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmak için çalışmalar yapacağız" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO üye buluşmaları kapsamında, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da üyelerle buluştu. Üye buluşması öncesi İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş ardından da Akseki Kaymakamı Saliha Karataş ve Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile görüşen Başkan Ali Bahar, ilçelerin ekonomik altyapısını ve iş imkanları üzerine sohbet gerçekleştirdi. Bölgede faaliyet gösteren ATSO üyesi iş insanlarıyla bir araya gelen ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'a, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı, Mehmet Dikmen, ATSO Akseki Temsilcisi Mehmet Gündoğdu, ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin eşlik etti. Toplantıya, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Yeşilyurt, İbradı Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ve Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bahar, öncelikli hedeflerinin yakın iş birliği fırsatlarını artırmak ve gelecek hedefleri için ilçelerle buluşmak olduğunu kaydetti. Başkan Bahar, "ATSO'da ilçelerde buluşma bu düzeyde ilk. Tüm ilçelerimizde üyelerimizle olacağız, ATSO para almaktan başka ne iş yapar sözünü kıracağız. Artık şehir ve ilçeler birleşiyor, ticaretimiz, sanayimiz ortak, projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Akseki'de nüfus kaybının durdurulması, gençlerin ilçeye kazandırılması öncelik"

ATSO tarafından ilçelerde hayata geçirilen Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi ile Serik OSB çalışmaları gibi birçok projenin ilçeleri kalkındırmak üzere devam edeceğini sözlerine ekleyen Başkan Ali Bahar, yeni projelere üyeler ve ilçeler adına birlikte imza atacaklarını kaydetti. Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'nın gerekliliklerine göre hayata geçirilmesi gereken çalışmalar olduğuna işaret eden Başkan Bahar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akseki'nin doğası, havası ve tarihi ile alternatif bir turizm alanı olma potansiyeli çok büyük. Nüfus kaybının durdurulması, gençlerimizin ilçelerine kazandırılması için bu konuyu çok önemsiyoruz. Gündoğmuş'ta da benzer genç işgücünün sahil beldelerine yönelmesi sorunu söz konusu. Burada da arıcılık ön plana çıkıyor. Konaklama tesisi olmaması, ulaşımın yetersizliği ilçemizin temel sorunları arasında. İbradı ilçemizin düğmeli evleri potansiyel turizmine büyük katkı koyan bir özelliği. İbradı ilçesinin turizm alanlarının tanıtıcı tabelaların yol kenarlarına ve önemli noktalara konulması, reklam ve tanıtımlara önem verilmesi gibi konularda da ciddi çalışmalarımız olacak. Yine ilçelerimizde kamp ve karavan turizmi, tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda da gerekli başvurularımızı yapacağız ve üç ilçemizin markalaşması konusunda projeleri hayata geçireceğiz. Tarihi ve kültürel açıdan geçmişin izlerini taşıyan bir bölgedeyiz, antik kalıntıları, anıt ağaçlarıyla önemli bir destinasyondayız. Coğrafi işaret konusunda her üç ilçemizde de önemli envanterler söz konusu. Bunları ATSO olarak sizlerle birlikte kentimize kazandıracağız."

Toplantıda, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçeleri 2022 yılı ticari bilanço büyüklüğüne göre dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. - ANTALYA