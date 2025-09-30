ATP, Yeni Yapay Zeka Platformu ATP AiX'i Tanıttı

ATP, yapay zeka teknolojilerinin kontrollü ve sürdürülebilir kullanımını hedefleyen yeni nesil platformu ATP AiX'i iş dünyasının hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri hizmetlerinden finansal raporlamaya kadar uzanan geniş bir alanda iş süreçlerini yeniden şekillendiren yapay zeka çözümleri, artık kurumsal sorumluluk perspektifinden de ele alınıyor. Bu kapsamda geliştirilen ATP AiX, çoklu model desteği, belge analizi, doğal dil ile veri sorgulama ve kurum içi sistemlerle entegrasyon gibi yetenekleriyle öne çıkıyor.

Platform, kurumlara özel tasarlanan yapısıyla farklı yapay zeka modellerine güvenli erişim imkanı sunarken, kurumsal verileri güvenlik katmanları ve yetki seviyeleriyle koruma altına alarak denetlenebilir bir yapı sağlıyor.

Yapay zeka iş süreçlerinde standart hale geliyor

Yapay zekanın iş dünyasında karar alma süreçlerini hızlandırdığı, insan kaynağının daha stratejik alanlara yönlendirilmesini sağladığı ve bu durumun verimlilik artışıyla birlikte veri güvenliği gibi yeni öncelikleri gündeme getirdiği değerlendiriliyor.

ATP AiX ise bu ihtiyaçlara yanıt veren çözümler sunmayı amaçlıyor. Şirketler kontrollü yapılar ve yetki setleri sayesinde maliyetlerini kontrol altında tutabiliyor.