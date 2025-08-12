ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması'nda Birinci Oldu

ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması'nda Birinci Oldu
ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması Donanım Kategorisi - POS Sistemleri alanında birinciliğini korudu ve farklı alanlarda da önemli başarılar elde etti.

ATP Yazılım, Bilişim 500 Araştırması Donanım Kategorisi-POS Sistemleri alanında birinciliğini sürdürdü.

Türkiye'nin bilişim sektöründeki en kapsamlı araştırmalarından biri olan ve bu yıl 26'ncısı "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması sonuçları açıklandı. ATP, Donanım Kategorisi - POS Sistemleri alanında yaklaşık 285 milyon TL gelir elde ederek, birinciliğini sürdürdü.

Şirket, Bilişim 500 listesinin yalnızca POS sistemlerindeki değil, farklı alanlardaki performansını da ortaya koyduğunu duyurdu. Araştırmada farklı kategorilerde de öne çıkan şirket; Ağ Donanımı alanında beşinci sırada yer aldı. Yazılım Kategorisi kapsamında ERP Yazılımı alanında dördüncü, CRM Yazılımı alanında ise beşinci sıraya yerleşti. Hizmet Kategorisi'nde de önemli bir tablo çizen ATP; Dış Kaynak Kullanım Hizmeti alanında beşinci, Bulut Hizmeti alanında ise yedinci sırada konumlandı. Ayrıca, Sektörel Yazılım/ Finans ve Bankacılık alanında sekizinci sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
