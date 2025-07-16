ATP GreenX ve Aksa Elektrik'ten Sürdürülebilirlik İşbirliği

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin teknoloji çözümleri markası ATP GreenX, enerji sektöründen Aksa Elektrik Satış AŞ ile çevresel sürdürülebilirliği destekleyen işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Aksa Elektrik, ATP GreenX platformunun karbon yönetimi modülünü ürün portföyüne dahil ederek müşterilerine karbon ayak izi hesaplama, dengeleme ve yeşil enerji sertifikalarına erişim imkanı sunacak.

ATP GreenX'in sunduğu çözümler, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleriyle uyumlu olarak, işletmelerin karbon nötr hedeflerine ulaşmasını destekliyor.

Aksa Elektrik ile kurulan işbirliği, enerji piyasasında hem dijital dönüşümü hem de çevreye duyarlı yaklaşımı teşvik eden örnek bir model olma özelliği taşıyor.

ATP GreenX, karbon yönetimi, yeşil enerji ticareti ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans takibini destekleyen uçtan uca "B2B" dijital platformuyla işletmelere sürdürülebilirlik yolculuklarında çözümler sunuyor.

Şirket, blockchain tabanlı şeffaf altyapısı, uluslararası standartlara uyumu ve kapsamlı dengeleme hizmetleriyle çevresel etkilerin en aza indirilmesine katkı sağlıyor.

"Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak isteyen kurumlar için bütünsel bir çözüm"

Ulusal düzeyde örnek teşkil etmesi hedeflenen modelle enerji sektörünün ötesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için sürdürülebilirlik süreçlerine yeni bir perspektif kazandırılması amaçlanıyor.

İki kurum arasındaki işbirliği, hem enerji sektöründe dijitalleşmeyi hem de karbon nötr hedeflerini destekleyici bir yapı sunarak, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da katkı sağlamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı, işbirliğinin, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak isteyen kurumlar için bütünsel bir çözüm modeli sunduğunu belirtti.

Sarı, Aksa Elektrik Satış AŞ'nin ATP GreenX'i tercih etmesinin, platformlarının güvenilirliğini ve etkisini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşmanın, enerji alanında faaliyet gösteren diğer şirketler için de ilham verici bir örnek oluşturacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.