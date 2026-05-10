Haberler

ATO Başkanı Baran'dan vergi reformu çağrısı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin vergi sisteminde kapsamlı reform önerilerini gündeme getirerek, kurumlar vergisinde tek oranlı bir sisteme geçiş yapılması ve indirimlerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Baran, yeni vergi düzenlemelerinin üretim ve yatırım ortamına olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminde kapsamlı reform önerisinde bulunarak, "Kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır." ifadesini kullandı.

Baran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve vergiye yönelik birçok düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teklifin, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına, dış ticaret dengesinin iyileştirilmesine, yüksek katma değerli üretimin ve teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Baran, "Güncel ekonomik gelişmelere uyum sağlamayı ve artan petrol fiyatları nedeniyle ortaya çıkan ek döviz ihtiyacını karşılamayı da amaçlayan yeni vergi düzenlemelerinin üretim ve yatırım ortamına pozitif etki yapacağına yürekten inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Baran, teklifte üretim, ihracat, teknoloji yatırımları ve yabancı sermayeyi teşvik eden olumlu başlıklar bulunduğuna işaret etti.

Üretimi ve yatırımı teşvik eden her adımı değerli bulduklarının altını çizen Baran, özellikle sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalara sağlanan kurumlar vergisi indirimini olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

KDV sisteminde sadeleştirme önerisi

Baran, döviz ve altın girişini teşvik eden, varlık barışı dahil teklif içinde yer alan düzenlemelerin uzun vadeli olması için öncelikle vergi sisteminin bütüncül bakış açısıyla ele alınması gerektiğini, sürekli değişen vergi düzenlemelerinin öngörülebilirliği zayıflattığını belirtti.

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi Usul kanunlarında zaman zaman yapılan değişikliklere dikkati çeken Baran, dijitalleşen ekonomide mükellef haklarının daha güçlü şekilde mevzuata ve idari uygulamalara yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Baran, KDV sisteminin sadeleşmesinin sağlayacağı katkılara da işaret ederek, mükellef haklarını esas alan, kayıt dışılıkla mücadelede güven veren, anlaşılır, uygulanabilir ve uyum maliyeti düşük bir yapı oluşturulması gerektiğini anlattı.

"Vergide istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır"

Sistemin, üretimi destekleyen, yatırımı artıran, istihdamı koruyan ve rekabet gücünü yükselten bir yapı olması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Vergi tabanını genişleten, kayıt dışılığı azaltan, dolaylı vergilerin yükünü hafifleten, vergiye uyumlu mükellefi gözeten, aflara son veren kapsamlı bir reforma ihtiyaç var. Ekonominin tüm çarklarını uyum içinde döndürmenin ve refah toplumuna gitmenin yolu, vergide adaletten ve kapsayıcılıktan geçmektedir. Bilhassa kurumlar vergisinde yapılması öngörülen indirimin daha kapsayıcı olarak tüm mükellefleri ve faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tek oranlı bir sisteme dönüştürülmesi, vergi tekniği açısından zorunlu olanlar dışında tüm indirim, istisna ve muafiyetlerin kaldırılması en uygun adım olacaktır."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı

Türk yolcuların da olduğu Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı

Şampiyonluk coşkusu evlilik teklifiyle taçlandı! Cevabı ortalığı yıktı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

Taksim'de motosikletiyle duvara çarpan genç feci şekilde can verdi
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti

Stattan ayrılış görüntüsü daha önce hiç görmediğiniz cinsten
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!