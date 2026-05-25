ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramların taşıdığı barış, merhamet ve kardeşlik ikliminin tüm dünyaya hakim olmasını; savaşların, çatışmaların ve insanlık dramlarının son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Kurban Bayramı; paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiğimiz müstesna günlerdir. Bayramlarımız; bizi millet yapan değerlerin canlı tutulduğu, sevginin, saygının ve vefanın güçlendiği özel zamanlardır. Özellikle büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini almak, gençlerimizle ve çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmek, milli ve manevi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadesini kullandı.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan savaşların, çatışmaların ve insani krizlerin bayram sevincini gölgelediğini kaydeden Baran, "Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde masum insanların hayatını kaybettiği, ailelerin yuvalarından edildiği acı olayları üzüntüyle takip ediyoruz. Bayramların taşıdığı barış, merhamet ve kardeşlik ikliminin tüm dünyaya hakim olmasını; savaşların, çatışmaların ve insanlık dramlarının son bulmasını temenni ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Kurban Bayramı'nın ekonomik hayata da önemli katkı sunduğunu ifade eden Baran, kurbanlık yetiştiriciliğinden yem üretimine, nakliyeden perakende ticarete kadar birçok sektörün bayram döneminde hareketlilik yaşadığını kaydetti.

Bayramların sosyal dayanışmayı da güçlendirdiğini belirten Baran şunları kaydetti:

"Üreticimizin emeğinin karşılık bulduğu, ticaretin canlandığı her dönem ekonomimiz açısından kıymetlidir. Kurban Bayramı da tarımdan hayvancılığa, lojistikten perakendeye kadar geniş bir alanda katkı sunuyor. İş dünyamızın üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya devam etmesi; ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyor. Bayramın getirdiği dayanışma ruhunun ekonomik hayata da olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızın, üyelerimizin ve iş dünyamızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı