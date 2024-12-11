ATM'lerde yeni nakit çekim dönemi: 20 gün sonra tarih olacak

Artan enflasyon ve alım gücünün düşmesi ile birlikte günlük hayatta nakit kullanımı giderek az aldı. Durum böyle olunca Bankacılık sektöründe önemli bir dönüşümün eşiğine gelindi. ATM'lerden 5, 10, 20 ve hatta 50 TL'lik banknotlar çekilebilme dönemi tarihe karışıyor.

ŞENOL BABUŞÇU DUYURMUŞTU

Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, bankalar tarafından artık ATM'lere yalnızca 100 ve 200 TL'lik banknotlar yerleştirdiğini duyurdu. Babuşçu, "Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler' demişti.

Eğer bu durum gerçekleşirse 20 gün sonra ATM'ler yeni bir döneme giriş yapmış olacak