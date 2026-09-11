Haberler

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Turan IUCN uzman ağına seçildi

Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Prof. Dr. Cemal Turan, IUCN bünyesindeki SSC Shark Specialist Group'ta 2026-2029 çalışma döneminde görev alacak

Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Shark Specialist Group üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turan, doğa koruma alanında faaliyet gösteren ve Türkiye dahil 186 ülkenin üye olduğu IUCN bünyesindeki SSC Shark Specialist Group'ta 2026-2029 çalışma döneminde görev alacak.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik küresel çalışmalarda rol alan SSC, türlerin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmeler gerçekleştirerek küresel politikaların oluşturulmasına katkı sunarken, hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bilimsel danışmanlık sağlıyor.

SSC tarafından üretilen bilimsel veriler, başta IUCN Kırmızı Listesi (Red List of Threatened Species) olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik uluslararası politika ve yönetim süreçlerinde bilimsel referanslar arasında yer alıyor. Ağdaki uzmanlar, türlerin tehdit durumlarının değerlendirilmesi, koruma önceliklerinin belirlenmesi ve bilim temelli koruma politikalarının geliştirilmesi gibi çalışmalara küresel ölçekte katkı veriyor.

Turan'ın üyesi olduğu ve 1991'de kurulan Shark Specialist Group (SSG) ise köpek balıkları, vatozlar ve kimera balıklarının korunması konusunda bilimsel çalışmalar yürütüyor. Grup, nesli tehlike altındaki türlerin yok olma risklerinin değerlendirilmesi, IUCN Kırmızı Liste çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası koruma stratejilerinin geliştirilmesi, kritik yaşam alanlarının belirlenmesi ve hükümetlere yönelik politika önerilerinin hazırlanmasında rol üstleniyor.

Yeni üyelerin her 4 yılda bir gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin ardından davet usulüyle belirlendiği SSG'deki uzmanlar, kendi ülkelerinde yürüttükleri araştırmaların yanı sıra küresel ölçekte hazırlanan bilimsel raporlara, koruma planlarına ve uluslararası sözleşmelere de katkı sunuyor.

Atlas Üniversitesi uluslararası ağda temsil edilecek

Turan'ın söz konusu üyeliğe kabul edilmesiyle Atlas Üniversitesi, köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik küresel bilimsel değerlendirmelerin yürütüldüğü uluslararası ağ içerisinde doğrudan temsil edilecek. Deniz biyolojisi, deniz koruma biyolojisi, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen uluslararası bilimsel işbirliklerinde görünürlüğünü artıracak üniversite, küresel ölçekte geliştirilen bilimsel değerlendirme ile koruma stratejilerine akademik destek sağlayacak.

Üyelik kapsamında Turan, farklı ülkelerden seçilmiş uzmanlarla türlerin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmelerde yer alacak, uluslararası çalışma gruplarında görev üstlenecek ve bilim temelli koruma politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
18 ilde nefes kesen operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı

18 ilde operasyon! İHA havadan takip etti, ekipler yakaladı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı

Ev sahibi çifti öldüren caninin ilk ifadesi: Bana durmadan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

İstifasının perde arkasında futbolcular da var

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray bakın kaçıncı sırada

UEFA sıralaması değişti! F.Bahçe ve G.Saray bakın kaçıncı sırada
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Hindistan'da karısı ve 3 kızını öldürmekle suçlanıyor! Sabah yaptığı kan dondurdu

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı