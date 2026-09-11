Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Turan IUCN uzman ağına seçildi

Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Species Survival Commission (SSC) Shark Specialist Group üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turan, doğa koruma alanında faaliyet gösteren ve Türkiye dahil 186 ülkenin üye olduğu IUCN bünyesindeki SSC Shark Specialist Group'ta 2026-2029 çalışma döneminde görev alacak.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik küresel çalışmalarda rol alan SSC, türlerin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmeler gerçekleştirerek küresel politikaların oluşturulmasına katkı sunarken, hükümetler ve uluslararası kuruluşlara bilimsel danışmanlık sağlıyor.

SSC tarafından üretilen bilimsel veriler, başta IUCN Kırmızı Listesi (Red List of Threatened Species) olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik uluslararası politika ve yönetim süreçlerinde bilimsel referanslar arasında yer alıyor. Ağdaki uzmanlar, türlerin tehdit durumlarının değerlendirilmesi, koruma önceliklerinin belirlenmesi ve bilim temelli koruma politikalarının geliştirilmesi gibi çalışmalara küresel ölçekte katkı veriyor.

Turan'ın üyesi olduğu ve 1991'de kurulan Shark Specialist Group (SSG) ise köpek balıkları, vatozlar ve kimera balıklarının korunması konusunda bilimsel çalışmalar yürütüyor. Grup, nesli tehlike altındaki türlerin yok olma risklerinin değerlendirilmesi, IUCN Kırmızı Liste çalışmalarının yürütülmesi, uluslararası koruma stratejilerinin geliştirilmesi, kritik yaşam alanlarının belirlenmesi ve hükümetlere yönelik politika önerilerinin hazırlanmasında rol üstleniyor.

Yeni üyelerin her 4 yılda bir gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin ardından davet usulüyle belirlendiği SSG'deki uzmanlar, kendi ülkelerinde yürüttükleri araştırmaların yanı sıra küresel ölçekte hazırlanan bilimsel raporlara, koruma planlarına ve uluslararası sözleşmelere de katkı sunuyor.

Atlas Üniversitesi uluslararası ağda temsil edilecek

Turan'ın söz konusu üyeliğe kabul edilmesiyle Atlas Üniversitesi, köpek balıkları ve vatozların korunmasına yönelik küresel bilimsel değerlendirmelerin yürütüldüğü uluslararası ağ içerisinde doğrudan temsil edilecek. Deniz biyolojisi, deniz koruma biyolojisi, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik alanlarında yürütülen uluslararası bilimsel işbirliklerinde görünürlüğünü artıracak üniversite, küresel ölçekte geliştirilen bilimsel değerlendirme ile koruma stratejilerine akademik destek sağlayacak.

Üyelik kapsamında Turan, farklı ülkelerden seçilmiş uzmanlarla türlerin korunmasına yönelik bilimsel değerlendirmelerde yer alacak, uluslararası çalışma gruplarında görev üstlenecek ve bilim temelli koruma politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Kaynak: AA