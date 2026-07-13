Haberler

Atılım Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı

Atılım Üniversitesi'nden IREC 2026'da uluslararası başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atılım Üniversitesi Zenith Rocket Takımı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) genel klasmanda 11'inci, 10K COTS kategorisinde 7'nci olurken, 14 Türk takımı arasında birinciliği elde etti.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Zenith Rocket Takımı, ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (International Rocket Engineering Competition-IREC) 2026'da birçok alanda derece aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zenith Rocket Takımı, Experimental Sounding Rocket Association ev sahipliğinde düzenlenen IREC 2026'da, 141 takımın yer aldığı genel klasmanda 11'inci, 80 takımın mücadele ettiği 10K COTS kategorisinde ise 7'nci sırada yer aldı. Takım, 14 Türk ekibi arasında birinci olarak Türkiye'nin organizasyondaki en başarılı takımı unvanını elde etti.

Zenith Rocket Takımı, tamamen kendi mühendislik çalışmalarıyla tasarlayıp geliştirdiği ve ürettiği roketlerle gerçekleştirdiği başarılı fırlatmaların ardından kurtarma operasyonunu da sorunsuz şekilde tamamladı. Böylece Atılım Üniversitesi, elde ettiği başarıyla uluslararası arenada teknik ve sistemsel yetkinliğinin yanı sıra uygulamalı mühendislik eğitiminde küresel ölçekte rekabet edebilecek düzeyde olduğunu da ortaya koydu.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Ünlü avukat gözaltında
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! Talip Güler yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu

Aralarından su sızmıyordu! Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı