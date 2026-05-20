Haberler

Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atılım Üniversitesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 'Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü' temasıyla gerçekleştirildi. Kongreye 567 akademisyen ve hemşire katıldı.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle 9. Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin teması, "Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü" olarak belirlendi.

Kongre, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, milletvekilleri, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Atılım Üniversitesi rektörü ve yöneticilerinin katılımıyla açıldı. Kongreye 567 akademisyen ve hemşire katıldı.

Kongre kapsamında hemşireliğin güncel mesleki konularını ve bilimsel araştırmaları içeren 21 panel, 2 konferans ve 303 bildiri yer aldı. Kongrede, "İyileşmesi Zor Yaraların Kanıta Dayalı Yönetimi" ve "Kronik Hastalıklarda Hemşire Koçluğu Yaklaşımları" başlıklı iki kurs düzenlendi ve 28 kişi kurslara katıldı. Ayrıca "Simülasyon Oyunları" başlıklı atölye çalışması da kongre boyunca devam etti.

Bilimsel programında 61 konuşmacı ve 60 oturum başkanının görev aldığı kongre, bilimsel paylaşımların yanı sıra yeni işbirliklerine kapı aralayan, hem ulusal hem de küresel sağlık hedeflerine ulaşmada katkılar sağlayan bir platform oluşturdu.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Almus Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Korkutan görüntü! Yüzde 100'e ulaştı, 33 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Fenerbahçe'ye 50 milyon euroluk golcü

Süper Lig devine 50 milyon euroluk golcü
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı