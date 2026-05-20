Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlendi

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle 9. Uluslararası 20. Ulusal Hemşirelik Kongresi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kongrenin teması, "Ulusaldan Küresele Sağlığı Üretmek: Hemşirenin Gücü" olarak belirlendi.

Kongre, Sağlık Bakanlığı yöneticileri, milletvekilleri, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Atılım Üniversitesi rektörü ve yöneticilerinin katılımıyla açıldı. Kongreye 567 akademisyen ve hemşire katıldı.

Kongre kapsamında hemşireliğin güncel mesleki konularını ve bilimsel araştırmaları içeren 21 panel, 2 konferans ve 303 bildiri yer aldı. Kongrede, "İyileşmesi Zor Yaraların Kanıta Dayalı Yönetimi" ve "Kronik Hastalıklarda Hemşire Koçluğu Yaklaşımları" başlıklı iki kurs düzenlendi ve 28 kişi kurslara katıldı. Ayrıca "Simülasyon Oyunları" başlıklı atölye çalışması da kongre boyunca devam etti.

Bilimsel programında 61 konuşmacı ve 60 oturum başkanının görev aldığı kongre, bilimsel paylaşımların yanı sıra yeni işbirliklerine kapı aralayan, hem ulusal hem de küresel sağlık hedeflerine ulaşmada katkılar sağlayan bir platform oluşturdu.