Atatürk Üniversitesi'nden İŞKUR Gençlik Programı ile 3 bin 697 Kontenjan

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) tarafından üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen "İşkur Gençlik Programı"ndan faydalanacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından devlet üniversiteleri işbirliğiyle yürütülen ve öğrencilere çalışma disiplini, mesleki beceri ile deneyim kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı'na, Atatürk Üniversitesi öğrencileri için 3 bin 797 kontenjan ayrıldı.

Program, öğrencilerin hem çalışma pratiği kazanmasına hem de gelir elde etmesine olanak tanırken, gençlerin üretken, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılmasını hedefliyor.

Dün "https://genclik.iskur.gov.tr" adresi üzerinden başlayan başvurular, 24 Ekim 23.59'da sona erecek.

Kontenjan sayısından fazla başvuru olması durumunda adaylar, noter huzurunda kurayla belirlenecek.

Programdan yararlanmak isteyen öğrenciler, İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar, İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları" sayfasından program detaylarını, katılım şartlarını, eğitim süreçlerini ve ödeme bilgilerini öğrenebilecek.

Öğrenciler, başvuru sürecinde ihtiyaç duydukları desteği ALO 170 Hattı üzerinden alabilecek. Programa katılacak öğrencilerin, başvuru tarihinden itibaren son bir aydır işsiz olmaları ve herhangi bir sigorta girişlerinin bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını (66.314,01 TL) aşmaması şartı aranıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencileri için son derece önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Üniversitemiz öğrencileri için ayrılan 3 bin 697 kişilik kontenjan, gençlerimizin eğitim sürecini sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da güçlendirecek. Bu program sayesinde öğrencilerimiz, kampüs yaşamının farklı alanlarında aktif görev alarak hem üretim süreçlerinin bir parçası olacak hem de iş hayatına dair disiplin ve deneyim kazanacak. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin gelişimini destekleyen her türlü projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşbirliği için İŞKUR'a teşekkür eden Hacımüftüoğlu, öğrencileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.