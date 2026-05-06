Asya Kalkınma Bankasının yıllık toplantısı sona erdi

Asya Kalkınma Bankasının (AKB) yıllık toplantısı, etkinliği 2027'de düzenleyecek Japonya'ya teslim töreniyle sona erdi.

Bankanın 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla, 3-6 Mayıs'ta Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin son gününde, 2027'de Japonya'da gerçekleştirecek yıllık toplantıya ilişkin özel bir oturum gerçekleştirildi.

Burada konuşan Japonya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Shuichi Hosoda, ülkesinin Asya Kalkınma Bankası ile yakın bir şekilde çalıştığını belirterek, en son 2017'de yıllık toplantıya ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Nagoya'nın, Japonya'nın üretim kentlerinden biri olduğuna işaret eden Hosoda, ziyaretçilerin bu dinamik şehirde, kültürel ve tarihi birçok noktayı görebileceğini anlattı.

Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ve Nagoya Belediye Başkanı Ichiro Hirosawa da konuşmalarında, 2027'de etkinliği Japonya'da gerçekleştirecek olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Oturum, yerel dans gösterileri, müzik dinletisi ve Nagoya'ya ilişkin tanıtım videosunun sunumu ile sona erdi.

Asya Kalkınma Bankası ayrıca etkinliğin son gününde, Özbekistan'ın Buhara bölgesinde, ülkenin yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini hızlandıracak 300 megavat kapasiteli bir rüzgar santraline ilişkin Acwa Power ile 116 milyon dolarlık bir finansman paketi imzalandığını da bildirdi.