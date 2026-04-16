Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD-İran müzakerelerine yönelik iyimserlik ve Çin'in güçlü büyüme verileri, Asya borsalarında risk iştahını artırıyor. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi rekor seviyelere ulaşırken, diğer Asya piyasalarında da yükseliş devam ediyor.

Asya borsalarında ABD- İran arasındaki müzakerelere yönelik iyimserlikler ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle risk iştahı yüksek seyrediyor.

Orta Doğu'daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçilmesinin olumlu etkileri ve ABD'de tahminleri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahının canlı kalmasını destekliyor.

Asya tarafında ABD-İran arasındaki müzakerelere yönelik iyimserlik risk iştahını artırmaya devam ederken, Çin'in beklentilerin üzerinde büyüme kaydetmesi pozitif görünüme katkı verdi.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) yayımladığı verilere göre, Çin'in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) Ocak-Mart 2026 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttı.

Birinci çeyrekte büyüme Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin mart ayı verilerine olumsuz yansımasına rağmen hükümetin bu yıl için "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlediği hedef doğrultusunda gelişim gösterdi.

GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın 4. çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti.

Çin ekonomisi 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5, yıl genelinde ise yüzde 5 büyüme kaydetmişti. Hükümet, büyümedeki ivme kaybı karşısında önceki 3 yılda "yüzde 5 civarında" belirlediği yıllık büyüme hedefini "yüzde 4,5 ila 5" olarak belirlemişti.

Bölgede artan yatırımcı iştahıyla birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi 59.667 puana çıkarak rekor seviyeleri gördü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 yükselişle 6.209 puanda, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artışla 59.640 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 4.049 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de bir önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 26.357 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 78.351 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme

Maraş saldırısından sonra korkunç paylaşımlar! Emniyet harekete geçti
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Sivas'ta korkutan paylaşım: 17 yaşındaki şüpheli harekete geçemeden yakalandı

Lise öğrencisinin okullara saldırı tehdidi, bir şehrimizi karıştırdı
Okul saldırısının ardından skandal paylaşımların yapıldığı 'C31K' grubu kapatıldı

Skandal paylaşımların yapıldığı o grup için harekete geçildi
12 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı

12 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Demet Özdemir’den eleştirilere sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım

Eşref Rüya’nın yıldızı linç edilince isyan etti: Sizin adınıza utandım