Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırmasıyla negatif seyrediyor.

Orta Doğu'daki gerilimlerin piyasalara yönelik zincirleme etkileri fiyatlamalar üzerinde daha belirgin hissedilmeye başlandı. Bölgede sağlanan ateşkese rağmen petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, enflasyon endişelerini canlı tutuyor. Artan enflasyon kaygılarıyla tahvil piyasalarında satış baskısı devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, bölgede özellikle büyüme ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Makroekonomik tarafta Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 12 ay üst üste değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Kurumsal tarafta ise Samsung Electronics'te yaklaşık 50 bin çalışanın ücret anlaşmazlığı nedeniyle grev kararı alması, şirket hisselerinin gerilemesine yol açtı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 59.742 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.209 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 4.161 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 0,7 kayıpla 25.613 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 75.182 puan seviyesinde bulunuyor.