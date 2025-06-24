AstraZeneca ve CSPC, Yapay Zeka ile Yeni İlaçlar Geliştirecek

Astrazeneca, Çin merkezli CSPC Pharmaceuticals ile ağızdan alınacak yeni ilaçların yapay zeka kullanılarak keşfi ve geliştirilmesine yönelik işbirliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın toplam potansiyel değeri, CSPC'nin alacağı peşin ödemelere ek olarak geliştirme ve satış süreçlerindeki başarıya bağlı olarak hak edeceği ek ödemelerle birlikte 5,33 milyar dolara kadar çıkabilecek.

İşbirliği, kronik hastalıklar ve bağışıklık sistemi rahatsızlıkları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda potansiyel taşıyan hedeflere yönelik klinik öncesi düzeyde ağızdan alınacak ilaç adaylarının geliştirilmesini kapsıyor. Bu çerçevede, bağışıklık hastalıklarına karşı küçük moleküllü oral tedavilere de odaklanılacak.

Araştırmalar, CSPC'nin Çin'in Shijiazhuang kentindeki merkezinde yürütülecek. Bu süreçte, şirketin yapay zeka destekli, çift motorlu ilaç keşif platformu kullanılacak. Platform, hedef proteinlerin mevcut moleküllerle etkileşimlerini analiz ederek en uygun adayları belirleyecek şekilde tasarlandı.

- "Yenilikçiliğe olan bağlılığımızın bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, işbirliğinin kronik hastalıklarla mücadeledeki bilimsel yaklaşımlarını güçlendireceğini belirtti.

Barış, "Güçlü ortaklıklar kurarak, birbirini tamamlayan bilimsel uzmanlıklarımızı birleştiriyor ve yeni nesil tedavilerin geliştirilmesini sağlayacak yüksek kaliteli, yenilikçi moleküllerin hızla keşfedilmesini destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.