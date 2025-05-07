AstraZeneca Türkiye ve İTÜ ARI Teknokent'ten Sağlıkta İnovasyon İşbirliği

Astrazeneca Türkiye, sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek olmak amacıyla İTÜ ARI Teknokent'le stratejik işbirliğine imza attı.

İTÜ ARI Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, "Bilimin gücüyle yaşamları değiştirme" vizyonuyla hayata geçirilen bu işbirliği, sağlık sistemlerinde sürdürülebilir dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor. Ortaklık kapsamında Astrazeneca, İTÜ Çekirdek bünyesindeki sağlık girişimlerinin gelişimine katkı sağlayacak.

Girişimciler, Astrazeneca'nın uzmanlığıyla, onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, solunum, metabolizma ve nadir hastalıklar gibi öncelikli tedavi alanlarında, bilimsel temelli ve hasta odaklı çözümler geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, Astrazeneca'nın AZ Lab programı aracılığıyla girişimcilere ürün geliştirme, regülasyon süreçleri, pazara erişim ve mentörlük gibi birçok alanda kapsamlı destek sunulacak.

Program, Astrazeneca'nın ilaç ve biyoteknoloji alanındaki global deneyimiyle İTÜ Çekirdek'in uluslararası ölçekte kanıtlanmış girişimcilik altyapısını bir araya getirerek, sağlık alanında etkili ve sürdürülebilir projelerin hayata geçmesini hedefliyor. Programa katılmak isteyen girişimciler, 12 Mayıs'a kadar "itucekirdek.com" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, 2011 yılından bu yana teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini hızlandırmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bugüne kadar 5 binin üzerinde girişim ve 11 bin girişimciye destek veren merkez, 2023'te İsveç merkezli UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi Üniversite Kuluçka Merkezi" seçilerek uluslararası başarıya imza attı. Her yıl 7 bini aşkın başvuru alan İTÜ Çekirdek, sunduğu eğitim programları, mentörlük imkanları, yatırım olanakları ve geniş iş ağı desteğiyle ortalama 500 girişimin büyümesine katkı sağlıyor.

Geçen yıl A.Catalyst Network çatısı altında sağlıkta dijital dönüşüm, yapay zeka ve uzaktan hasta takibi gibi alanlara odaklanan girişimlere destek veren AstraZeneca Türkiye, bu yıl İTÜ Çekirdek ile başlattığı işbirliğiyle sağlık inovasyonuna katkısını bir adım daha ileri taşıyor.

"AZ LAB programını çok kıymetli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Direktörü Yağız Aydemir, inovasyonun AstraZeneca'nın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

Şirketin Türkiye'de sağlık ekosistemine katkı sağlamayı amaçladığını aktaran??????? Aydemir, "Bu doğrultuda, dünyanın önde gelen kuluçka merkezlerinden İTÜ Çekirdek işbirliğinde gerçekleştireceğimiz AZ LAB programını çok kıymetli buluyoruz. Sağlık alanında çalışmalarını yürüten tüm girişimleri AZ LAB programına başvurmaya ve hastalar için değer yaratacak çözümleri ile sürece destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da sağlık teknolojilerinin hem toplumsal fayda hem de yüksek etki potansiyeli taşıyan bir alan olduğunu kaydetti.

Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak 2025 odak noktalarımızdan 'Lifetech'i kapsayan alanlar adına da önemli bir yapıtaşı olan AstraZeneca ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, sağlık girişimcilerimizin bilgiye, deneyime ve global vizyona daha hızlı erişimini mümkün kılacak. Bu global yolculuğu birlikte başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.