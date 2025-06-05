AstraZeneca, ASCO Konferansı'nda 20 Yeni Tedavi Seçeneği Sunarak Kanserle Mücadelede Umut Verdi

Astrazeneca, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Konferansında 20 onaylı ve potansiyel yeni tedavi seçeneğini içeren 80'den fazla çalışma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astrazeneca, onkoloji alanında dünyanın önde gelen bilimsel etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ASCO Konferansı'na üst üste 7. kez katıldı.

Geniş ilaç portföyüyle araştırma aşamasındaki yenilikçi tedavilere ilişkin veriler sunan firma, ABD'nin Şikago kentinin ev sahipliği yaptığı ASCO'da 20 onaylı ve potansiyel yeni tedavi seçeneğini içeren 80'den fazla çalışma sundu. Şirket, çalışmalarında, kanserle mücadelede geliştirdiği yeni tedavilerin olumlu etkilerini gösteren sonuçları da paylaştı.

Meme, mide, akciğer gibi yaygın kanserler için umut verici sonuçlar içeren bu çalışmalar, kanseri daha kontrol edilebilir bir hastalık haline getirme hedefine hizmet ediyor.

Küresel çapta 2030'a kadar onkoloji alanında 10 yeni ilaç geliştirmeyi hedefleyen Astrazeneca, akciğer, meme, jinekolojik, genitoüriner, gastrointestinal sistem ve kan gibi zorlu kanser türlerine yönelik sunduğu hedefli ve kişiselleştirilmiş tedaviler, onkoloji alanında yürüttüğü klinik araştırmalar ve bilimsel çalışmalarla ekosisteme katkı sağlıyor.

Küresel gelirlerinin yaklaşık yüzde 25'ini AR-GE'ye ayıran şirket, yeni tedavilere ve AR-GE çalışmalarına en fazla yatırım yapan firmalar arasında yer alıyor.

Her yıl düzenlenen bu toplantılar ise dünya genelinden onkoloji profesyonellerini bir araya getirerek binlerce klinik çalışmanın, yeni tedavi yöntemlerinin ve sağlık politikalarının sunulmasına olanak tanıyor.

"Şirket ilaçları, ASCO'da konuşuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış, kanser üzerine çalışmalarının, yenilikçi ilaçlarının ve araştırma portföylerinin, ASCO'da gözler önüne serildiğini belirtti.

Şirket ilaçlarının bu yıl üst üste 7. kez ASCO genel oturumunda konuşulduğunu aktaran Barış, "Bu durum, başarımızın bir göstergesi. Onkoloji alanındaki lider portföyümüzün ve araştırma çalışmalarımızın, çok sayıda kanser türüne karşı ne kadar güçlü olduğunu da açıkça gösteriyor. Bilimin gücünü hastaların yararına kullanarak, kanser tedavisinde ezberleri bozmaya ve yaşamları değiştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.