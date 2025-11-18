Haberler

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa Alüminyum Folyo Derneği Başkanlığına Seçildi

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa Alüminyum Folyo Derneği bünyesindeki Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığına seçilerek sektörün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa alüminyum sektörünün en önemli birliklerinden "European Aluminium Foil Association" (Avrupa Alüminyum Folyo Derneği-EAFA) bünyesindeki Yassı Alüminyum Üreticileri Başkanlığına seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güngör bu görevde, Avrupa çapındaki alüminyum üreticileri arasından sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon odaklı işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Güngör, aynı zamanda Türkiye'yi ve Assan Alüminyum'u bu prestijli platformda temsil ederek sektörün uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacak.

Bu gelişme Assan Alüminyum'un sadece Türkiye'de değil, uluslararası alüminyum pazarında da öncü bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Assan Alüminyum'un global vizyonunu yansıtan görevlendirme, şirketin sürdürülebilir üretim ve çevresel sorumluluk alanındaki güçlü konumunu uluslararası ölçekte daha da pekiştirecek.

Şirket, Göksal Güngör'ün liderliğinde, Avrupa alüminyum sektörünün ortak hedeflerine katkı sağlamayı ve Türkiye'nin global arenadaki temsil gücünü artırmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, bu görevi üstlenmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

Güngör, "Bu görev, sadece kişisel bir sorumluluk değil, aynı zamanda Assan Alüminyum'un Avrupa alüminyum endüstrisindeki itibarlı yerinin bir yansıması. Sektörümüzde sürdürülebilirlik, inovasyon ve işbirliği temelinde yeni adımlar atmak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
