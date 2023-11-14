Assam'da Asya'nın En Büyük Perakende Muz Satış Merkezi
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Hindistan'ın Assam eyaletinde, Brahmaputra nehrinin güney kıyısında bulunan Goalpara bölgesi, Asya'daki en büyük perakende muz satış merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yoğun sezonda muzlar henüz yeşilken toplanıp tüketicilere ulaştırılmak üzere kamyonlara yükleniyor.
ASSAM, 14 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, Brahmaputra nehrinin güney kıyısında yer alan Goalpara bölgesi, Asya'daki en büyük perakende muz satış merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Yoğun sezonda muzlar henüz yeşilken özenle toplanıyor ve tüketicilere ulaştırılmak üzere yerel çiftçiler tarafından kamyonlara yükleniyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi