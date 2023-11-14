Haberler ›› Ekonomi ›› Assam'da Asya'nın En Büyük Perakende Muz Satış Merkezi

Assam'da Asya'nın En Büyük Perakende Muz Satış Merkezi

Hindistan'ın Assam eyaletinde, Brahmaputra nehrinin güney kıyısında bulunan Goalpara bölgesi, Asya'daki en büyük perakende muz satış merkezlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yoğun sezonda muzlar henüz yeşilken toplanıp tüketicilere ulaştırılmak üzere kamyonlara yükleniyor.