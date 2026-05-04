ASO 8 No'lu Meslek Komitesinden mesleki eğitime katkı

Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ankara Sanayi Odası (ASO) 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi ile mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Avrupa'da staj yaptı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında yürütülen çalışmaların çıktısı olarak, okulun matbaa bölümü öğrencileri Erasmus+ Programı çerçevesinde Almanya'nın Köln şehrindeki yurt dışı staj programına katılarak uluslararası deneyim kazandılar.

Öğrencileri konuk eden ASO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu ve ASO 8 No'lu Meslek Komitesi üyeleri, gençlerin yurt dışı deneyimlerinden elde ettikleri mesleki kazanımları, uygulama becerileri ile programın çıktılarını değerlendirdi.

Osmanbeyoğlu, mesleki eğitimin uluslararası deneyimlerle güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde mesleki eğitimin rolü son derece kritik. Erasmus+ gibi programlar, öğrencilerimizin farklı ülkelerde edindikleri bilgi ve tecrübelerle hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

ASO 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Beste Rodoslu da komite olarak mesleki eğitimi güçlendirmeyi öncelikli çalışma alanları arasında gördüklerini belirtti.

Erasmus+ programına katılan öğrenciler de yurt dışı staj deneyiminin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını kaydettiler.

Almanya'da edindikleri deneyimin mesleğe bakış açılarını geliştirdiğine, farklı üretim tekniklerini yerinde görmenin çok değerli olduğuna değinen öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan ASO'ya ve komiteye teşekkür ettiler.