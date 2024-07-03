Aslanapa Kaymakamı ve Tarım Müdürü Biçerdöver Kontrolüne Katıldı

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ile birlikte biçerdöver kontrolüne katıldı.

Kaymakam Demirci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tekeli ile birlikte ilçeye bağlı Çalköy'de biçerdöver kontrolüne katıldı.

İlçede hasat döneminin başlamasıyla yapılan biçerdöver kontrollerinde ayrıca dane kaybını ve olabilecek yangınları önlemek amacıyla İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından bilgilendirmeler yapılıyor. - KÜTAHYA