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Aslanapa Kaymakamı Dere Köy Camii'nde İncelemelerde Bulundu

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Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan Dere Köy camiinde incelemelerde bulundu. İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ve İlçe Müftü Vekili Üsame Karayel ile birlikte Dere Köyünü ziyaret eden Kaymakam Demirci, 6 Şubat 2024 tarihinde köy camiinde gerçekleşen yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan cami alanında incelemelerde bulunup, muhtar Mehmet Özel ve ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan Dere Köy camiinde incelemelerde bulundu.

İlçe Özel İdare Müdürü İsmail Kaynar ve İlçe Müftü Vekili Üsame Karayel ile birlikte Dere Köyünü ziyaret eden Kaymakam Demirci, 6 Şubat 2024 tarihinde köy camiinde gerçekleşen yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ve yıkılan cami alanında incelemelerde bulunup, muhtar Mehmet Özel ve ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İsmail Kaynar Mehmet Özel Aslanapa Demirci Müftü Cami Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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