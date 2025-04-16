Aslanapa'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB ÇED Süreci Toplantısı Yapıldı
Aslanapa ilçesinde, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ÇED süreci hakkında halkı bilgilendirmek ve katılımlarını sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.
Aslanapa ilçesinde kuruluş çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çed sürecine ilişkin halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı yapıldı.
İlçede kuruluş ve tüzel kişilik kazanma çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Çed sürecine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların katılımlarıyla halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi