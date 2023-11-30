Aslanapa'da 386 Çiftçiye Yüzde 50 Hibeli Buğday Tohumu Dağıtıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında 386 çiftçiye yüzde 50 hibeli 65 ton 550 kilo buğday tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine Aslanapa Kaymakam Vekili Abdullah Gedik ve ilçe protokolü de katıldı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde 386 çiftçiye yüzde 50 hibeli 65 ton 550 kilo buğday tohumu dağıtıldı.

Aslanapa Kaymakam Vekili Abdullah Gedik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Alptuğ Tekeli ve ilçe protokolünün katıldığı tohum dağıtım töreninde 386 çiftçiye Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı yüzde 50 hibeli Nacibey cinsi 65 ton 550 kilo ekmeklik buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Gedik, dağıtılan tohumların tüm çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti. - KÜTAHYA