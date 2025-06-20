Aşırı Terleme Sorununun Cerrahi İle Tedavisi Mümkün

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, el ve koltuk altındaki aşırı terleme sorununda eğer başka bir sağlık sorunu yoksa, cerrahi müdahaleyle başarılı sonuçlar alındığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kemal Karapınar, el ve koltuk altı terlemesinin, hastalar tarafından genellikle kozmetik problem gibi görülse de sosyal yaşamı ciddi biçimde zorlaştırdığını aktardı.

Karapınar, "Bu durumdan muzdarip olan hastalar, genellikle daha önce medikal tedavi denemiş ve sonuç alamamış kişiler oluyor. Eğer başka bir sağlık sorunu yoksa, cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Cerrahi işlemin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade eden Karapınar, şunları kaydetti:

"Tek seansta hem sağ hem sol kola müdahale ederek, terlemeye neden olan sinirleri kesiyoruz. Böylece el ve koltuk altı terlemesi büyük oranda ortadan kalkıyor. Terleme vücudun doğal bir işlevi olduğu için başka bölgelerde bir miktar artış olabilir, ancak bu artış çoğunlukla hastaları rahatsız etmiyor."

Doç. Dr. Karapınar, ameliyat sonrasında ilk 6 ayda el ve koltuk altı terlemesinin tamamen ortadan kalktığına, nadiren tekrarlama görülebildiğine ancak tekrar eden terlemenin hiçbir zaman eski düzeye ulaşmadığına vurgu yaparak, "Yüzde 20 ila 30, 6 aydan sonra hafif bir geri dönüş görülebilir. Ancak hastalar genelde çok memnun kalıyor, ellerini rahatça kullanabiliyor, gömlek giymekten çekinmiyor." ifadelerini kullandı.

Cerrahinin özellikle genç yaş grubunda yaygın olarak uygulandığını, el sıkışamamak ya da koltuk altı lekeleri nedeniyle yaşanan öz güven kaybının tedaviyle son bulabildiğini belirten Karapınar, özellikle gençler ve beyaz yakalı çalışanların bu problemden çok etkilendiğini, ameliyatın genellikle 60 yaşına kadar olan hastalarda güvenle uygulanabildiğini kaydetti.