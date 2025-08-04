Aşırı Sıcaklar Soğutma Sistemlerine Talebi Yüzde 93,6 Artırdı

Türkiye genelinde temmuzda etkili olan aşırı sıcaklar, sahibinden.com'da soğutma sistemlerine yönelik ilgiyi yüzde 93,6 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen ay mevsim normallerinin 12 derece üzerindeki kavurucu sıcaklar, vatandaşları serinlik arayışına yöneltti. Aşırı sıcak hava dalgasıyla birlikte sahibinden.com'da soğutma sistemlerine talep yüksek boyutlara ulaştı.

Temmuz ayı boyunca arama, telefonla iletişim ve favoriye eklenen veriler analiz edildiğinde, klima aramalarında ortalama yüzde 98'lik artış kaydedildi. Aynı dönemde vantilatör aramalarında yüzde 76, tavan pervanesi aramalarında ise yüzde 51'e yakın artış gözlemlendi.

1-15 Temmuz ile 16-31 Temmuz arasındaki iki haftalık telefon görüşmesi verilerine göre, klima arayışında ortalama yüzde 98, vantilatör arayışında ortalama yüzde 76 ve tavan pervanesi arayışında da ortalama yüzde 67'lik bir artış yaşandı.

Aşırı sıcakların etkisi, ilanları favoriye ekleme oranlarında da kendini gösterdi.

Serinlik arayışı, kullanıcıların favori listelerini şekillendirerek klima ilanlarında yüzde 82, vantilatör ilanlarında yüzde 69 ve tavan pervanesi ilanlarında ise yüzde 52 artış meydana geldi.