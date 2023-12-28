Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü
Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından 2 liralık küsurat tartışma konusu oldu. Herkes neden "17 bin değil de 17 bin 2" diye sorarken, 2 liranın sırrı ortaya çıktı. Asgari ücretin SGK prim ödemeleri nedeniyle günlük ücret üzerinden belirlenmesi sebebiyle rakamın küsuratlı çıktığı öğrenildi.
Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Rakamın belirlenmesinin ardından herkes küsurata takılırken, 2 liranın sırrı ortaya çıktı.