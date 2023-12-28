Asgari ücretteki 2 liranın sırrı çözüldü

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı dün akşam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Rakamın belirlenmesinin ardından herkes küsurata takılırken, 2 liranın sırrı ortaya çıktı.