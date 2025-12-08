Haberler

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Güncelleme:
Asgari ücret için gözler 12 Aralık'taki komisyon toplantısına çevrildi. Yılda iki zam talebinin bu dönem için mümkün olmadığını belirten uzmanlar, yeni ücretin seçim dönemlerine göre daha düşük artışla (yüzde 22 ya da 23) belirleneceğine işaret ediyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücreti için kritik süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Bu yıl masanın yapısına ilişkin önemli bir değişiklik gündemde. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı komisyonda kamu temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü değerlendiriyor. Bu tartışmalar sürerken zam beklentileri de giderek güçleniyor.

"GEREKLİ OLAN ARTIŞ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE"

Habertürk'e konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, enflasyonun ücretler üzerindeki tahribatına dikkat çekti. Yılmaz, yaptığı değerlendirmede "Satın alma gücündeki kayıpların telafisi için yüzde 40'ın üzerinde artış gerekli. Ancak ekonomik politikalar nedeniyle bunun gerçekleşmesi zor" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, 2022 ve 2023'te seçim süreci nedeniyle yapılan yüksek artışların bu yıl tekrarlanmayacağını, o dönemde ücretlerin toplamda yüzde 100'e yakın zam aldığını hatırlattı.

BU KEZ ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI BEKLENİYOR

Prof. Dr. Yılmaz, yeni dönemde ücret politikalarının "beklenen enflasyon" üzerinden şekillendiğini belirterek, artışın sınırlı kalacağı görüşünde. Yılmaz, "Yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkma ihtimali düşük. Sıkı para politikasının sürdüğü, seçimin olmadığı bir dönemdeyiz. Ücretler bilinçli şekilde baskılanıyor" açıklamasında bulundu.

YILDA İKİ KEZ ZAM RAFA MI KALKIYOR?

Türk-İş'in Kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış durumda. Yılmaz'a göre zam gelse bile asgari ücretlinin durumu değişmeyecek. "Artıştan sonra da açlık sınırının altında bir ücret söz konusu olacak" diyen Yılmaz, DİSK'in yılda iki zam talebinin bu yıl mümkün görünmediğini belirterek, "Bu uygulama tamamen seçim dönemlerine özgüydü. Bu yıl için böyle bir sinyal gelmez" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL ASGARİ ÜCRET HESAPLARI

Zam Oranı ------------------ Yeni Asgari Ücret (Net)

  • Yüzde 20 ------------------- 26.524 TL
  • Yüzde 25 ------------------- 27.630 TL
  • Yüzde 30 ------------------- 28.735 TL
  • Yüzde 35 ------------------- 29.840 TL
  • Yüzde 40 ------------------- 30.945 TL

NİHAİ RAKAM ARALIK SONU AÇIKLANACAK

Komisyon çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte hükümetin nihai teklifinin aralık ayının son haftasında duyurulması bekleniyor. Çalışanların beklentisi yüksek; kararın belirleyicisi ise ekonomi yönetiminin atacağı adımlar olacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Rapçiler bir bir konserlerini iptal ediyor! Ardındaki iddia vahim

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Mehmet Şimşek son yumruğu çakıyor demektir. 2023 de bitirmeye başladığı işi bitirip seyrederiz ekonomimiz. Evet ihraç edilemeyen ürünleri. Raflarda terini alınca ucuz sebze ve meyve yiyebiliyoruz ara sıra. Zam yok. Fiyat artışı var. Enflasyon yok enflasyon farkı var. Kur yok kur ayarlama var. Ama seçimde ne asgari ücretli ne de emekli olmayacak gibi görünüyor. Demedi demeyin.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Nalett olsun alayına

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti ve CHP aynı rakamda birleşti

