Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücrette maraton sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık'ta başlayan ve 18 Aralık'ta devam eden görüşmeleri, üçüncü ve son toplantının ardından sonuçlandı.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise 1.270 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 33 bin 30 TL'ye çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI DA DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Yüzde 27'lik artış, yalnızca çalışanları değil; işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek. İşsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 40 ila yüzde 80'i arasında belirlendiği için bu kalemde de artış yaşanacak. Aynı şekilde, kıdem tazminatı tavanı da 33 bin 30 TL üzerinden hesaplanacak ve yeni yılda yüzde 27 oranında yükselecek.

İŞVERENE MALİYETİ DE ARTTI

Yeni asgari ücretin işveren tarafını ise SGK Uzmanı Emin Yılmaz yorumladı.CNN Türk canlı yayınına katılan Yılmaz,28 bin 75 liralık yeni asgari ücretin işverene maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, önceki net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu hatırlatarak, yeni rakamlarla birlikte brüt ücretin 33 bin 30 TL'ye çıktığını söyledi.

Teşvikler düşüldüğünde işveren maliyetinin sektöre göre değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, imalat sektöründe yüzde 5 prim teşvikiyle maliyetin 39 bin 223 TL, hizmet sektöründe ise yüzde 2 teşvik sonrası 40 bin 214 TL seviyesine ulaştığını ifade etti.