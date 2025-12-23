Haberler

Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı

Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı Haber Videosunu İzle
Asgari ücretin işveren maliyeti 40 bin TL'ye dayandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yeni asgari ücretin netleşmesiyle birlikte işveren cephesinde en dikkat çekici başlık, çalışan başına maliyetin 40 bin liraya dayanması oldu. Net ücret 28 bin 75 TL olarak belirlenirken, primler ve teşvikler hesaba katıldığında özellikle hizmet sektöründe işverenin aylık yükü 40 bin TL sınırını aştı.

  • Net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
  • Brüt asgari ücret 33 bin 30 TL'ye yükseldi.
  • İşveren maliyeti imalat sektöründe 39 bin 223 TL, hizmet sektöründe 40 bin 214 TL oldu.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren yeni asgari ücrette maraton sona erdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık'ta başlayan ve 18 Aralık'ta devam eden görüşmeleri, üçüncü ve son toplantının ardından sonuçlandı.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise 1.270 TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 33 bin 30 TL'ye çıktı.

İŞSİZLİK MAAŞI VE KIDEM TAZMİNATI DA DOĞRUDAN ETKİLENİYOR

Yüzde 27'lik artış, yalnızca çalışanları değil; işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek. İşsizlik ödeneği, brüt asgari ücretin yüzde 40 ila yüzde 80'i arasında belirlendiği için bu kalemde de artış yaşanacak. Aynı şekilde, kıdem tazminatı tavanı da 33 bin 30 TL üzerinden hesaplanacak ve yeni yılda yüzde 27 oranında yükselecek.

İŞVERENE MALİYETİ DE ARTTI

Yeni asgari ücretin işveren tarafını ise SGK Uzmanı Emin Yılmaz yorumladı.CNN Türk canlı yayınına katılan Yılmaz,28 bin 75 liralık yeni asgari ücretin işverene maliyetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, önceki net asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu hatırlatarak, yeni rakamlarla birlikte brüt ücretin 33 bin 30 TL'ye çıktığını söyledi.

Teşvikler düşüldüğünde işveren maliyetinin sektöre göre değiştiğine dikkat çeken Yılmaz, imalat sektöründe yüzde 5 prim teşvikiyle maliyetin 39 bin 223 TL, hizmet sektöründe ise yüzde 2 teşvik sonrası 40 bin 214 TL seviyesine ulaştığını ifade etti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Hanedar:

Biraz kârlarından feragat ederler hep onlar mı yiyecek görende 80 bin oldu sanacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

aman aman ne de çok bi maliyet. patronlar işçilerini sömürerek patron olur, parasına para koyar, kazandıkça doymaz ama işçisine gelince vermez. ulan bi insan kendini zengin edeni emekli olana kadar sömürür mü.?????????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Büyük isletmeler ya konkorto talep ediyor yada daha ucuz ülkelere kaciyor ufak isletmelerse halkin alim gücü düstügü ve üretim maliyeti sürekli yükseldigi icin basta tekstil olmak üzere kepenk indiriyor ufak esnaf para kazanamadigindan sikayetci tarim ve besicilik zaten bitti ülke günden güne disa bagimli hale getirildi alman medyasi bile Türkiye gelecek yaza turizm bölgelerindeki otelleri doldurmakta zorlanacak diye yaziyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

