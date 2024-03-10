Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var

Kamuoyunda "seçim öncesi emekliye ek zam" beklentisi oluşmuş durumda. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2'şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3'er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Milyonlarca çalışan ve emekli ek zam - ikinci ücret artışı gündemini takip ediyor.

"HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

31 Mart seçimleri öncesinde emekli maaşlarına ve asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya katıldığı canlı yayında yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ EMEKLİ OLDU, ÇALIŞANLAR OLDU"

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti; "Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira."

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU SEÇİM SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuşmuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söylemişti.