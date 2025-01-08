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Asgari ücret zammı neden beklentileri karşılamadı?

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Şahin, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Şahin, asgari ücret zammından kira artışlarına, kredi kartı kullanımından enflasyon beklentilerine kadar birçok önemli konuya değindi.

Prof. Dr. Afşin Şahin, ekonomiye dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki maliye ve para politikalarının uyumsuzluğuna dikkat çeken Şahin, 2025 yılı için dolar, işsizlik ve büyüme oranlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

TÜİK RAPORLARINA ELEŞTİRİ

"TÜİK enflasyon raporunda 400'e yakın maddenin ortalaması alınıyor" diyen Prof. Dr. Şahin, bu yöntemin vatandaşların hissettiği enflasyonu tam anlamıyla yansıtmadığını belirtti. Özellikle küçük banknotların alım gücünün düşük olduğunu ifade ederek, "Piyasada neredeyse dolaşımları kalmadı" dedi.

Asgari ücret zammı neden beklentileri karşılamadı?

"İÇ TALEBİ KISMA AMAÇLI DÜŞÜK ZAM"

Asgari ücret zammını değerlendiren Şahin, "Zam oranı reel sektörün beklentisiyle daha iyi orantılanabilirdi" şeklinde konuştu. Vergi artışlarının kamu maliyesine etkisine değinen Şahin, "MTV'nin ve diğer vergilerin artırılmasının sebebi sıkı maliye politikasıyla izah edilebilir" dedi.

KİRALAR VE DİJİTAL EKONOMİ

Kira artışlarının genel enflasyonun oldukça üzerinde olduğunu belirten Şahin, getirilen üst sınır uygulamasının yetersiz kaldığını ifade etti. Dijital ekonomiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye'nin kredi kartı kullanımında dünyada ilk 30'da olduğunu ve internet alışveriş hacminin üçte birinin kredi kartıyla gerçekleştiğini söyledi.

Asgari ücret zammı neden beklentileri karşılamadı?
Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
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