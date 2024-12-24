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Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
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Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı

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Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklaması ile birlikte birçok kalemin de tutarları değişti. En düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira olurken; GSS primi aylık 781 lira oldu.

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı açıkladı.17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yıl için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte işsizlik maaşı ile Genel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası ücretleri de zamlandı.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 10 BİN OLDU

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Geçen yıl işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL olarak uygulanıyordu. Bu yıl zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL oldu.

GSS PRİMİ ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammın ardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI EN AZ 26 BİN LİRA OLDU

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

BES KESİNTİSİ 780 LİRAYA ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak işlem görecek.

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılında stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI DA ARTTI

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (36)

Haber YorumlarıBayram Korkmaz:

Ayaklanmazsak eğer bizde insan değiliz

Yorum Beğen223
Yorum Beğenme58
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Haber YorumlarıAhmet Araç:

En kötü enflasyon oranında zam olmalıydı , yazıklar olsun hakkımıxı yiyen kim varsa hakkımı helal etmiyorum

Yorum Beğen230
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıJokerAllame:

akkkepe yemeye doymaz:)

Yorum Beğen176
Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıGülşen Bulut:

Bindirin millete

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Kesin sesinizi. Suriye’de üçyüzbin kişişik orduyu taşla beslemiyoruz. Sizden kısıp onlara veriyoruz.

Yorum Beğen138
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıİLKAY null:

Harca harca bitmez.

Yorum Beğen92
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

bindir millete :) millet oy vermeye devamm ohhhhh

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

en kötü enflasyon oranı olması gerekti. hakkım helal değildir!

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıKaan yıldırım:

Koca bir ülke Saray ve %10 luk dilimin refahı için yaşıyor, emek gücünü, servetini çarçur ettiriyor.Akılsız toplumların diyeti de bu oluyor.

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıVahit Tutal:

Suriye’yi inşa edelim derken ülkemizi de batıracağız bu gidişle

Yorum Beğen98
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