Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor! İşte masadaki olası zam oranları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın toplanacak. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon, zam oranına etki edecek. Refah payının da eklenmesiyle oluşacak ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek. İşte olası zam oranlarına göre oluşabilecek asgari ücret.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına; işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ŞU AN 8 BİN 506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ DİKKATE ALINACAK

Öte yandan 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran verisi ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon zam oranında belirleyici olacak. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor.

500 DOLAR HEDEFİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görevi devretmeden önce, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.

ORAN ORAN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMALARI

Hükümetin asgari ücreti teklifi henüz netleşmedi. Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 25 zam için net ücret 10 bin 634 TL, brüt 12 bin 510 TL. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.