Haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek olan toplantıda, 2026 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin çalışmalar devam edecek.

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı gerçekleştirilecek. 2026 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin çalışmalarını sürdüren komisyon, 2'nci toplantısını 18 Aralık'ta tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye işçi tarafı katılım göstermezken, toplantıda ekonomik veriler, istatistikler ve ilgili raporlar komisyon üyelerine sunulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu

İzmirli dönerci, Sadettin Saran'a verdiği sözü tuttu
Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı
Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Temkinli yorumlarıyla tanınan uzman da "Kar geliyor" dedi
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
title