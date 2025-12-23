Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplanacak

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı gerçekleştirilecek. 2026 yılı için belirlenecek asgari ücrete ilişkin çalışmalarını sürdüren komisyon, 2'nci toplantısını 18 Aralık'ta tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye işçi tarafı katılım göstermezken, toplantıda ekonomik veriler, istatistikler ve ilgili raporlar komisyon üyelerine sunulmuştu.