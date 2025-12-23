Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

Haberler

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya hükümet ve işveren heyetleri katılırken, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ yine toplantıya katılmadı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki toplantıya, hükümet ve işveren heyetleri katıldı.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

Yeni asgari ücret rakamını hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

